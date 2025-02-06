За что Роман Грибов получил национальный рекорд

Военнослужащий Роман Грибов. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Автор известного высказывания "русский корабль, иди нах*й" военнослужащий Роман Грибов получил Национальный рекорд по наибольшему количеству цитирований антивоенной фразы. Кроме того, рассказал почему именно возникла путаница с ее авторством.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Национальный рекорд

В первые дни войны цитата защитника Змеиного мгновенно разлетелась по украинским СМИ и стала одним из символов сопротивления. С тех пор удалось зафиксировать 28 миллионов случаев ее использования. Поэтому недавно Роман Грибов получил Национальный рекорд по наибольшему количеству цитирований антивоенной фразы.

Роман Грибов получает Национальный рекорд. Фото: Роман Грибов/Instagram

Путаница с авторством фразы

Фраза, которая стала одним из символов сопротивления в начале войны, прозвучала в ответ на предложение россиян сдаться. Сначала ее автором называли именно Романа Грибова. Впрочем, но в мае 2022 года начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий заявил, что эти слова сказал его подчиненный пограничник, ведь морпехи не имели доступа к радиостанции.

"У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление российскому кораблю",- рассказал Богдан Гоцкий.

Впоследствии в Государственной пограничной службе объяснили, что такая дезинформация была своеобразной операцией по прикрытию настоящего автора, ведь он тогда еще находился в российском плену и это увеличивало опасность для его жизни.

Напомню, недавно мы писали о возвращении Сергея Гнездилова в ряды ВСУ. А также об избиении военного с протезом.