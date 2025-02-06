За що Роман Грибов отримав національний рекорд

Військовослужбовець Роман Грибов. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Автор відомої висловлювання "русскій корабль, іді нах*й" військовослужбовець Роман Грибов отримав Національний рекорд з найбільшої кількості цитувань антивоєнної фрази. Крім того, розповів чому саме виникла плутанина із її авторством.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Національний рекорд

У перші дні війни цитата захисника Зміїного миттєво розлетілась по українських ЗМІ та стала одним із символів спротиву. З тих пір вдалося зафіксувати 28 мільйонів випадків її використання. Тому нещодавно Роман Грибов отримав Національний рекорд із найбільшої кількості цитувань антивоєнної фрази.

Роман Грибов отримує Національний рекорд. Фото: Роман Грибов/Instagram

Плутанина з авторством фрази

Фраза, яка стала одним із символів спротиву на початку війни, пролунала у відповідь на пропозицію росіян здатися. Спершу її автором називали саме Романа Грибова. Втім, в травні 2022 року начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький заявив, що ці слова сказав його підлеглий прикордонник, адже морпіхи не мали доступу до радіостанції.

"Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю", — розповів Богдан Гоцький.

Згодом у Державній прикордонній службі пояснили, що така дезінформація була своєрідною операцією з прикриття справжнього автора, адже він тоді ще перебував у російському полоні і це збільшувало небезпеку для його життя.

Нагадаю, нещодавно ми писали про повернення Сергія Гнездилова до лав ЗСУ. А такожж про побиття військового з протезом.

