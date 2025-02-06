За що Роман Грибов отримав національний рекорд

Захисник Зміїного отримав Національний рекорд — який
Автор відомої висловлювання "русскій корабль, іді нах*й" військовослужбовець Роман Грибов отримав Національний рекорд з найбільшої кількості цитувань антивоєнної фрази. Крім того, розповів чому саме виникла плутанина із її авторством.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Національний рекорд
У перші дні війни цитата захисника Зміїного миттєво розлетілась по українських ЗМІ та стала одним із символів спротиву. З тих пір вдалося зафіксувати 28 мільйонів випадків її використання. Тому нещодавно Роман Грибов отримав Національний рекорд із найбільшої кількості цитувань антивоєнної фрази.
Плутанина з авторством фрази
Фраза, яка стала одним із символів спротиву на початку війни, пролунала у відповідь на пропозицію росіян здатися. Спершу її автором називали саме Романа Грибова. Втім, в травні 2022 року начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький заявив, що ці слова сказав його підлеглий прикордонник, адже морпіхи не мали доступу до радіостанції.
"Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю", — розповів Богдан Гоцький.
Згодом у Державній прикордонній службі пояснили, що така дезінформація була своєрідною операцією з прикриття справжнього автора, адже він тоді ще перебував у російському полоні і це збільшувало небезпеку для його життя.
Нагадаю, нещодавно ми писали про повернення Сергія Гнездилова до лав ЗСУ. А такожж про побиття військового з протезом.
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