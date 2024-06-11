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Защита всей Украины, включая Крым — приоритетная задача

11 июня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Деокупация Крыма – стратегическая задача Сил Обороны Украины
Территория Крыма также будет деоккупирована Силами Обороны Украины. Иллюстративное фото: wikipedia.org
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Тратить ресурсы, в том числе ракеты ATACMS, на удары по временно оккупированному Крыму возможно только тогда, когда это не угрожает другим направлениям. Важно учитывать, что фронт охватывает территорию более 1000 километров, однако освобождение всех оккупированных территорий — стратегическая задача Сил Обороны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Наш фронт не ограничивается только Донецкой операционной зоной. Наш фронт от Чернигова до Крыма. И он более 1200 километров. Это фронт, который нужно защищать, по которому нужно двигаться, выполнять те задачи, которые между собой связаны", — пояснил спикер. УДА.

В настоящее время стратегическое видение освобождения украинских территорий едино и не ограничивается отдельными регионами, такими как Донецкая или Луганская области. Освобождение Крыма также обязательно.

"Не может сегодня быть вопрос об отдельном освобождении Донецка или Луганска, а потом мы посмотрим, пойдем ли на Симферополь. Это вообще не рассматривается. Есть общее стратегическое видение освобождения наших территорий. Стратегическая задача — освобождение всей украинской территории, в частности Крыма. Крым — это Украина, мы все мечтаем туда вернуться" , — отметил Сергей Братчук.

Только победа

Война с Россией является единственным фронтом, где Украина обязана победить окупантов и освободить свои территории. Сергей Братчук призвал не рассматривать отдельные операции в отрыве от общей стратегии.

"Это российско-украинская война, которую мы не просто не должны проиграть, а обязаны выиграть. Поэтому не нужно рассматривать это отдельно: сначала это, а потом то — так не будет. Мы должны освободить всю нашу землю", — прокомментировал он.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали, что во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие противовоздушных сил получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова. Командование "рекомендовало" перевезти семьи в военные городки Южного военного округа.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.

фронт
ракетный удар
война
Сергей Братчук
Одесса
российские войска
оккупанты
деоккупация Украины
Крым
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