Деокупація Криму - стратегічна задача Сил Оборони України

Територія Криму також буде деокупована Силами Оборони України. Ілюстративне фото: wikipedia.org

Витрачати ресурси, зокрема ракети ATACMS, на удари по тимчасово окупованому Криму можливо лише тоді, коли це не загрожує іншим напрямкам. Важливо враховувати, що фронт охоплює територію понад 1000 кілометрів, проте визволення усіх окупованих території — стратегічна задача Сил Оборони.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.



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"Наш фронт не обмежується лише Донецькою операційною зоною. Наш фронт від Чернігова до Криму. І він понад 1200 кілометрів. Це фронт, який треба захищати, по якому треба рухатися, виконувати ті завдання, які між собою пов'язані", — пояснив спікер УДА.

Наразі стратегічне бачення визволення українських територій є єдиним і не обмежується окремими регіонами, такими як Донецька чи Луганська області. Визволення Криму також є обов'язковим.

"Не може сьогодні бути питання про окреме визволення Донецька чи Луганська, а потім ми подивимося, чи підемо на Сімферополь. Це взагалі не розглядається. Є загальне стратегічне бачення визволення наших територій. Стратегічне завдання — визволення усії українських території, зокрема Криму. Крим — це Україна, ми усі мріємо туди повернутися", — зазначив Сергій Братчук.

Тільки перемога

Війна з Росією є єдиним фронтом, де Україна зобов'язана перемогти окупантів та визволити свої території. Сергій Братчук закликав не розглядати окремі операції у відриві від загальної стратегії.

"Це російсько-українська війна, яку ми не просто не повинні програти, а зобов'язані виграти. Тому не треба розглядати це окремо: спочатку це, а потім те — так не буде. Ми повинні визволити всю нашу землю", — прокоментував він.

Більше про події у Криму

Ми писали, що у тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці Протиповітряних сил отримали наказ про евакуацію своїх сімей з території півострова. Командування "рекомендувало" перевезти сім'ї у військові містечка Південного військового округу.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Криму. Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.