Возможное окончание войны в Украине в 2025 году

Противотанковые ежи, оборона города. Фото: Новини.LIVE

В последнее время в международном пространстве все чаще звучат заявления о возможном завершении войны в Украине уже в этом году. Некоторые политики и эксперты прогнозируют прекращение боевых действий в ближайшие месяцы. Действительно ли есть предпосылки для достижения мира, или это лишь часть политических маневров?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Политикум энергично готовится к выборам, и активные обстрелы со стороны России, которые не прекращаются. Все больше признаков указывают на то, что как украинские политики, так и враг чувствуют приближение завершения войны. Однако, когда именно и на каких условиях это произойдет, остается открытым вопросом.

"Действительно, это определенное достижение соглашения, то есть уже мы можем заметить по российскому так называемому инфополю, что есть какие-то условные границы — месяц-два. Звучат эти тезисы не просто так, российский агрессор еще будет пытаться что-то делать. Мы это можем увидеть по обстрелам, которые не утихают. Но потенциально завершение в этом году, на мой взгляд, возможно. То есть все экспертное поле, и отечественное в том числе, указывает на завершение. Расходятся только в датах. Это или до 9 мая, или во второй половине года", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о возможном конце войны. Фото: Новини.LIVE

Экономический рост Украины

Шансы на экономический рост Украина после войны, безусловно, имеет. Одним из основных аспектов восстановления экономики станет привлечение инвестиций. Для этого необходимо создать прозрачные и понятные правила ведения бизнеса, гарантировать стабильность и безопасность капитала для европейских партнеров.

"Всегда шанс для восстановления экономики присутствует, но в условиях послевоенного времени все зависит от внешних факторов. То есть как нас будут рассматривать — мы перспективны для инвестирования или нет. Ну, скорее всего, нас рассматривают все же как перспективных. То есть мы являемся партнерами, сейчас можем наблюдать, что многие европейские компании присматриваются к Украине. Но опять же, мы выступаем довольно часто младшим партнером в этой ситуации. То есть нам выкладывают конкретные фреймы, которым мы уже должны соответствовать. Тем более мы движемся в Европейский союз, выполняем эти семь шагов. Собственно говоря, боремся с коррупцией", — отметил эксперт.

Эксперт об экономическом росте Украины. Фото: Новини.LIVE

Хотя точная информация о завершении войны неизвестна, Украину уже сейчас нужно подготовить к восстановлению. Важную роль в этом сыграет экономический рост, который зависит от инвестиций, борьбы с коррупцией и сотрудничества с ЕС. Ведь создание прозрачных условий для бизнеса и стабильности сделает страну привлекательной для международных партнеров.

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