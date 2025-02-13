Можливе закінчення війни в Україні у 2025 році

Протитанкові їжаки, оборона міста. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом у міжнародному просторі все частіше лунають заяви про можливе завершення війни в Україні вже цього року. Деякі політики та експерти прогнозують припинення бойових дій у найближчі місяці. Чи дійсно є передумови для досягнення миру, чи це лише частина політичних маневрів.?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Політикум, який енергійно готується до виборів, та активні обстріли з боку Росії, що не припиняються. Все більше ознак вказують на те, що як українські політики, так і ворог відчувають наближення завершення війни. Однак, коли саме і на яких умовах це відбудеться, залишається відкритим питанням.

“Дійсно, це певне досягнення угоди. Тобто вже ми можемо помітити по російському так званому інфополі, що є якісь умовні межі — місяць-два. Звучать ці тези, і вони не просто так, російський агресор ще буде намагатися щось робити. Ми це можемо побачити по обстрілах, які не вщухають. Але потенційно завершення цього року, на мій погляд, можливе. Тобто все експертне поле, і вітчизняне в тому числі, вказує на завершення. Розходяться тільки в датах. Це або до 9 травня, або у другій половині року”, — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про можливий кінець війни. Фото: Новини.LIVE

Економічне зростання України

Шанси на економічне зростання Україна після війни, безумовно, має. Одним з основних аспектів відновлення економіки стане залучення інвестицій. Для цього необхідно створити прозорі та зрозумілі правила ведення бізнесу, гарантувати стабільність і безпеку капіталу для європейських партнерів.

“Завжди шанс для відновлення економіки присутній, але в умовах післявоєнного часу, все залежить від зовнішніх факторів. Тобто як нас будуть розглядати — чи ми перспективні для інвестування, чи ні. Ну, скоріш за все, нас розглядають все ж таки як перспективних. Тобто ми є партнерами. Наразі можемо спостерігати, що багато європейських компаній придивляються до України. Але знову ж таки, ми виступаємо досить часто молодшим партнером у цій ситуації. Тобто нам викладають конкретні фрейми, яким ми вже повинні відповідати. Тим більше ми рухаємось до Європейського союзу, виконуємо ці сім кроків. Власне кажучи, боремося з корупцією”, — зазначив експерт.

Експерт про економічне зростання України. Фото: Новини.LIVE

Хоча точна інформація про завершення війни невідома, Україну вже зараз потрібно підготувати до відновлення. Важливу роль у цьому зіграє економічне зростання, яке залежить від інвестицій, боротьби з корупцією та співпраці з ЄС. Адже створення прозорих умов для бізнесу та стабільності зробить країну привабливою для міжнародних партнерів.

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