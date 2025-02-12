Доля окупованих територій України – дії Америки

Стела на в'їзді у Донецьку область. Фото: Новини.LIVE

Президент США вже неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за будь-яку ціну. Таким чином, Трамп намагається завоювати все більше симпатій своїх виборців усередині країни плюс додатковий статус на міжнародній арені. Однак є ще один момент — корисні копалини, на які хотіли б претендувати американські компанії, і чимала їхня частина розташована на окупованих територіях. Чи означає це, що всі землі, захоплені Росією, повернуть? Однозначної відповіді тут немає, оскільки є певні нюанси.



Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Україна в пріоритеті Америки

Росія наразі є надзвичайно нестабільним партнером у будь-яких міжнародних договорах. Її непередбачувана поведінка та дії, які підірвали довіру західних союзників, фактично грають на руку України. Оскільки США претендують на видобуток копалин на територіях, які зараз окуповані, то вони все ж таки більше дотримуються думки повернення туди легальної української влади.

“Насправді і для Америки, і їх президента важливо щоб саме Україна контролювала окуповані території, а не Росія. Тому що Росія є небезпечним партнером в непередбачуваності своїх рішень. Це сказано не зараз, а ще наприкінці ХІХ століття. Тому наразі для Трампа в пріоритеті саме Україна”, — ділиться політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Завершення війни

Питання завершення війни залишається ключовим як для української влади, так і для США. Зі свого боку Трамп розуміє, що ми не маємо наміру відступати й готові боротися за свою територію до останнього. Однак має бути досягнутий компроміс, і, судячи з усього, нам доведеться поступитися своїми принципами.

“З боку США це, звісно, по лінії розмежування. Звичайно, Трамп розуміє, що Україна більше не піде ні на які поступки. Мається на увазі повернути під контроль в повному обсязі саме ті області, які Російська Федерація приписала до своєї Конституції. Цього не буде, звісно, але по лінії розмежування це можливо”, — зазначив експерт.

Михайло Шабанов про завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Буферна зона

При цьому Америка бажає запустити свої компанії для розробки корисних копалин, але в умовах активних бойових дій це неможливо. Одним із варіантів забезпечення стабільності є припинення вогню або створення буферної зони. Що дозволить іноземним компаніям працювати на небезпечних територіях.

“Можлива домовленість щодо територій у форматі певної буферної зони, де американські компанії зможуть реалізувати всі свої інтереси. Це абсолютно трампівський формат — отримати проміжну позицію, яка задовольняє його і нібито підходить усім сторонам. Але зараз незрозуміло, яке з рішень Трампа дійде до свого логічного завершення та реалізації”, — зазначив політолог.

Експерт Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Америка зацікавлена в стабільності та економічному розвитку. Ключовим моментом для нас є збереження територіальної цілісності та забезпечення контролю над стратегічними ресурсами. Подальша доля окупованих територій України залежить не лише від військових можливостей, а й від домовленостей.

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