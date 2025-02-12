Судьба оккупированных территорий Украины — действия Америки

Стела на въезде в Донецкую область. Фото: Новини.LIVE

Президент США уже неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине любой ценой. Таким образом, Трамп пытается завоевать все больше симпатий своих избирателей внутри страны плюс дополнительный статус на международной арене. Однако есть еще один момент — полезные ископаемые, на которые хотели бы претендовать американские компании, и немалая их часть находится на оккупированных территориях. Означает ли это, что все земли, захваченные Россией, вернут? Однозначного ответа здесь нет, поскольку есть определенные нюансы.



Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Украина в приоритете Америки

Россия сейчас является чрезвычайно нестабильным партнером в любых международных договорах. Ее непредсказуемое поведение и действия, которые подорвали доверие западных союзников, фактически играют на руку Украине. Поскольку США претендуют на добычу ископаемых на территориях, которые сейчас оккупированы, то они все же больше придерживаются мнения возвращения туда легальной украинской власти.

"На самом деле и для Америки, и их президента важно, чтобы именно Украина, контролировала оккупированные территории, а не Россия. Потому что Россия является опасным партнером в непредсказуемости своих решений. Это сказано не сейчас, а еще в конце ХІХ века. Поэтому сейчас для Трампа в приоритете именно Украина", — делится политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Завершение войны

Вопрос завершения войны остается ключевым как для украинской власти, так и для США. Со своей стороны Трамп понимает, что мы не намерены отступать и готовы бороться за свою территорию до последнего. Однако должен быть достигнут компромисс, и, судя по всему, нам придется поступиться своими принципами.

"Со стороны США это, конечно, по линии разграничения. Конечно, Трамп понимает что Украина больше не пойдет ни на какие уступки. Имеется в виду вернуть под контроль в полном объеме именно те области, которые Российская Федерация приписала к своей Конституции. Этого не будет, конечно, но по линии разграничения это возможно", — отметил эксперт.

Михаил Шабанов о завершении войны. Фото: Новини.LIVE

Буферная зона

При этом Америка желает запустить свои компании для разработки полезных ископаемых, но в условиях активных боевых действий это невозможно. Одним из вариантов обеспечения стабильности является прекращение огня или создание буферной зоны. Что позволит иностранным компаниям работать на опасных территориях.

"Возможна договоренность относительно территорий в формате определенной буферной зоны, где американские компании смогут реализовать все свои интересы. Это абсолютно трамповский формат — получить промежуточную позицию, которая удовлетворяет его и якобы подходит всем сторонам. Но сейчас непонятно, какое из решений Трампа дойдет до своего логического завершения и реализации", — отметил политолог.

Эксперт Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Америка заинтересована в стабильности и экономическом развитии. Ключевым моментом для нее является сохранение территориальной целостности и обеспечение контроля над стратегическими ресурсами. Дальнейшая судьба оккупированных территорий Украины зависит не только от военных возможностей, но и от договоренностей.

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