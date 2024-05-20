Экономьте воду — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера
Сегодня, 20 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение большинству горожан планируют вернуть к 16:00, но некоторым позже. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Бахчевая — все дома;
- пер. Ванный — все дома;
- Фонтанская дорога — все дома;
- Окружная — все дома;
- Топольная — все дома;
Работы до 16:00.
- Польский спуск — все дома;
- Ланжероновский спуск — все дома;
Работы до 21:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что сегодня, 20 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.
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