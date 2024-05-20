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Экономьте воду — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера

20 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экономьте воду — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера
Женщина моет посуду. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение большинству горожан планируют вернуть к 16:00, но некоторым позже. Отметим, что время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Бахчевая — все дома;
  • пер. Ванный — все дома;
  • Фонтанская дорога — все дома;
  • Окружная — все дома;
  • Топольная — все дома;
    Работы до 16:00.
  • Польский спуск — все дома;
  • Ланжероновский спуск — все дома;
    Работы до 21:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что сегодня, 20 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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