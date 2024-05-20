Заощаджуйте воду — кому з одеситів відключили водопостачання до вечора
Сьогодні, 20 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання більшості містянам планують повернути до 16:00, але декому — пізніше. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Баштанна — усі будинки;
- пров. Ванний — усі будинки;
- Фонтанська дорога — усі будинки;
- Окружна — усі будинки;
- Топольна — усі будинки;
Роботи до 16:00.
- Польський узвіз — усі будинки;
- Ланжеронівський узвіз — усі будинки;
Роботи до 21:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми писали, що сьогодні, 20 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.
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