Заощаджуйте воду — кому з одеситів відключили водопостачання до вечора

Жінка миє посуд. Фото: Freepik

Сьогодні, 20 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання більшості містянам планують повернути до 16:00, але декому — пізніше. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Баштанна — усі будинки;

пров. Ванний — усі будинки;

Фонтанська дорога — усі будинки;

Окружна — усі будинки;

Топольна — усі будинки;

Роботи до 16:00.

Польський узвіз — усі будинки;

Ланжеронівський узвіз — усі будинки;

Роботи до 21:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що сьогодні, 20 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.