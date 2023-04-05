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Предотвращение экологической катастрофы: в Одесской области нечистоты сливали в реку

5 апреля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Фекалии попадали и в озеро Ялпуг
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области состоялось внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Главным вопросом в повестке дня стало предотвращение попадания фекальных масс в реку Минзул и защита экосистемы от возможной катастрофы.

Об этом сообщает Болградский городской совет.

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Уже с момента обнаружения несанкционированного ливня фекальных масс, Болградский городской совет начал первоочередные меры по остановке преступных действий. На заседании комиссии было решено обратиться к руководству предприятия, где произошло нарушение, с просьбой предоставить заключение о безопасности отходов и представить схему их вывоза и обработки полей.

Дополнительно, было принято решение подготовить заявление в природоохранные органы и работать во взаимодействии с Национальной полицией во избежание дублирования действий. Заявление о нарушении экологических норм зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.

Кроме того, директору КП "Горводоканал" добавили провести инвентаризацию выгребных ям домохозяйств города Болград и мониторинг частоты вывоза жидких нечистот из них. Также в случае обнаружения так называемых "всасывающих" выгребных ям поручили провести работу с жителями города по прекращению их эксплуатации и приведением к требованиям действующего законодательства.

Соглашение между Администрацией морских портов Украины и Европейским агентством по безопасности мореходства позволит получить специализированное оборудование для ликвидации загрязнений в акваториях морских портов. Соглашение является результатом долгих переговоров, продолжавшихся в 2022 году.

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