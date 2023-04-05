Запобігання екологічної катастрофи: на Одещині нечистоти зливали у річку

Фекалії потрапляли й в озеро Ялпуг

В Одеській області відбулось позачергове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головним питанням на порядку денному стало запобігання потраплянню фекальних мас у річку Минзул та захист екосистеми від можливої катастрофи.

Про це повідомляє Болградська міська рада.

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Вже з моменту виявлення несанкціонованого зливу фекальних мас, Болградська міська рада розпочала першочергові заходи для зупинення злочинних дій. На засіданні комісії було вирішено звернутись до керівництва підприємства, де відбулося порушення, з проханням надати висновок про безпечність відходів та подати схему їх вивозу та обробки полів.

Додатково, було прийнято рішення підготувати заяву до природоохоронних органів та працювати у взаємодії з Національною поліцією для уникнення дублювання дій. Заява про порушення екологічних норм зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Крім того, директору КП "Міськводоканал" долучили провести інвентаризацію вигрібних ям домогосподарств міста Болград та моніторинг частоти вивозу рідких нечистот з них. Також в разі виявлення так званих "всмоктуючих" вигрібних ям поручили провести роботу з мешканцями міста по припиненню їх експлуатації та приведення ям до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, угода між Адміністрацією морських портів України та Європейською агенцією з безпеки мореплавства дозволить отримати спеціалізоване обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів. Угода є результатом довгих перемовин, що тривали упродовж 2022 року.