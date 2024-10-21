В Одессе на улице нашли 15 кг ртути

Шарики ртути на поверхности. Фото: иллюстративное/УкрХимАнализ

У мусорного контейнера на Среднефонтанской улице обнаружили деревянный ящик с колбами ртути. Опасное вещество изъяли спасатели.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС в понедельник, 21 октября.

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Что известно

По данным спасателей, в ящике находилось около 15 кг ртути. Их передали работникам городской экологической службы. Кто и зачем оставил опасное вещество на улице, пока неизвестно.

Что делать, если обнаружили ртуть

При концентрации паров ртути в воздухе более 0,2 мг/куб. м, развивается острое отравление организма. Вдыхание малых концентраций паров ртути в течение длительного времени приводит к хроническому отравлению.

При разливе ртути следует принимать следующие меры:

вывести из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, пожилых людей;

открыть все окна в помещении;

максимально изолировать от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;

защитить органы дыхания, хотя бы влажной марлевой повязкой;

немедленно начинать собирать ртуть: собирать следует спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывать их в стеклянную банку с раствором (два грамма перманганата калия на литр воды), более мелкие шарики собирать щеточкой на бумагу и тоже сбрасывать в банку. Банку плотно закрыть крышкой;

использование пылесоса для сбора ртути запрещается;

вымыть загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 г мыла и 500 г кальцинированной соды на 10 литров воды);

закрыть помещение после отделки так, чтобы не было сопряжения с другими помещениями и проветрите его;

вычистить и промыть крепким, почти черным раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.

Напомним, в Одесской области стали чаще травиться грибами.

Также в социальных сетях распространяется новый очень опасный и даже смертельный флешмоб. Несовершеннолетние вдыхают пары токсичных бытовых веществ и снимают это на камеру.