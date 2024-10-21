В Одесі на вулиці знайшли 15 кг ртуті

Кульки ртуті на поверхні. Фото: ілюстративне/УкрХімАналіз

Біля сміттєвого контейнера на вулиці Середньофонтанській виявили дерев'яний ящик з колбами ртуті. Небезпечну речовину вилучили рятувальники.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС у понеділок, 21 жовтня.

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Що відомо

За даними рятувальників, у ящику знаходилося близько 15 кг ртуті. Їх передали працівникам міської екологічної служби. Хто і навіщо залишив небезпечну речовину на вулиці — поки невідомо.

Що робити, якщо виявили ртуть

У разі концентрації парів ртуті в повітрі більше 0,2 мг/куб. м, розвивається гостре отруєння організму. Вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу призводить до хронічного отруєння.

При розливі ртуті слід вживати таких заходів:

вивести з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;

відчинити настіж усі вікна у приміщенні;

максимально ізолювати від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

захистити органи дихання, хоча б вологою марлевою пов’язкою;

негайно починати збирати ртуть: збирати слід спринцівкою великі кульки і відразу скидати їх у скляну банку з розчином (два грами перманганату калію на літр води), більш дрібні кульки збирати щіточкою на папір і теж скидати в банку. Банку щільно закрити кришкою;

використання пилососу для збирання ртуті забороняється;

вимити забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води);

зачинити приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітріть його;

вичистити та промити міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Нагадаємо, на Одещині стали частіше труїтися грибами.

Також у соціальних мережах розповсюджується новий надзвичайно небезпечний та навіть смертельний флешмоб. Неповнолітні вдихають пари побутових токсичних речовин та знімають це на камеру.