Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті arrow

Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті

21 жовтня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі на вулиці знайшли 15 кг ртуті
Кульки ртуті на поверхні. Фото: ілюстративне/УкрХімАналіз
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Біля сміттєвого контейнера на вулиці Середньофонтанській виявили дерев'яний ящик з колбами ртуті. Небезпечну речовину вилучили рятувальники.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Що відомо

За даними рятувальників, у ящику знаходилося близько 15 кг ртуті. Їх передали працівникам міської екологічної служби. Хто і навіщо залишив небезпечну речовину на вулиці — поки невідомо.

Що робити, якщо виявили ртуть

У разі концентрації парів ртуті в повітрі більше 0,2 мг/куб. м, розвивається гостре отруєння організму. Вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу призводить до хронічного отруєння.

При розливі ртуті слід вживати таких заходів:

  • вивести з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;
  • відчинити настіж усі вікна у приміщенні;
  • максимально ізолювати від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
  • захистити органи дихання, хоча б вологою марлевою пов’язкою;
  • негайно починати збирати ртуть: збирати слід спринцівкою великі кульки і відразу скидати їх у скляну банку з розчином (два грами перманганату калію на літр води), більш дрібні кульки збирати щіточкою на папір і теж скидати в банку. Банку щільно закрити кришкою;
  • використання пилососу для збирання ртуті забороняється;
  • вимити забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води);
  • зачинити приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітріть його;
  • вичистити та промити міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Нагадаємо, на Одещині стали частіше труїтися грибами.

Також у соціальних мережах розповсюджується новий надзвичайно небезпечний та навіть смертельний флешмоб. Неповнолітні вдихають пари побутових токсичних речовин та знімають це на камеру.

отруєння Одеса ДСНС небезпечні речовини Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:19 Нічна атака на Одещину — рятувальники показали наслідки, фото

10:14 Стало відомо, коли відбудеться радіодиктант та хто автор тексту

10:13 Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

10:04 ЗСУ просуваються у Курській області — у ISW показали карту

09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:49 В Росії ліквідували пілота, який причетний до обстрілів українських міст, — ГУР

09:49 Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

09:32 Одесити до вечора будуть без світла — адреси

09:13 Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати

10:19 Нічна атака на Одещину — рятувальники показали наслідки, фото

10:14 Стало відомо, коли відбудеться радіодиктант та хто автор тексту

10:13 Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

10:04 ЗСУ просуваються у Курській області — у ISW показали карту

09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:49 В Росії ліквідували пілота, який причетний до обстрілів українських міст, — ГУР

09:49 Запобігли катастрофі — в Одесі на вулиці залишили 15 кг ртуті

09:32 Одесити до вечора будуть без світла — адреси

09:13 Українці отримають третю платіжку за газ — що треба знати

09:13 До Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень