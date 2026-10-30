Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе вновь заговорили о запуске электронного билета в общественном транспорте. В горсовете уже подготовили план внедрения системы и определили, кто будет заниматься проектом. Однако для его реализации еще нужно найти инвестора. Окончательного решения о финансировании пока нет, а дату запуска системы не называют.

Об этом Новини.LIVE стало известно с внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Когда заработает электронный билет

В Одессе продолжается подготовка к внедрению электронного билета в общественном транспорте. Во время заседания комиссии депутаты поинтересовались, на каком этапе находится проект и что уже удалось сделать. В частности, их интересовало, есть ли конкретный план запуска новой системы оплаты проезда.

Директор департамента транспорта Одесского городского совета Алена Капусняк сообщила, что основные подготовительные работы уже выполнены. В частности, разработан алгоритм внедрения системы, проработаны технические вопросы и учтены замечания Антимонопольного комитета.

"Мы определили и разработали алгоритм, проработали все технические моменты, учли замечания Антимонопольного комитета, регулирующих органов и других сторон, представили на рассмотрение руководству", — сообщила директор департамента транспорта.

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Также определено, что реализацией проекта будет заниматься коммунальное предприятие. Однако конкретную дату запуска электронного билета пока не называют.

Кто оплатит запуск системы

Одним из главных нерешенных вопросов остается финансирование. Городские власти планируют привлечь частные инвестиции, чтобы запустить электронный билет. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

"Сейчас мы находимся на этапе переговоров с инвесторами, поскольку это будет инвестиционный проект, по крайней мере, пока", — отметила Алена Капусняк.

Депутаты также поинтересовались, кто именно готов финансировать внедрение системы. Однако конкретную компанию чиновники не назвали.

"На сегодняшний день это еще не определено, есть несколько инвесторов", — добавила чиновница.

Отдельно в ходе заседания обсудили сроки подготовки правил пользования городским пассажирским транспортом. Депутаты спросили, успеют ли чиновники завершить разработку соответствующего нормативного акта во втором полугодии.

В то же время даже после завершения подготовки документа электронный билет не обязательно заработает сразу. Сроки запуска системы пока остаются неизвестными.

Стоимость проезда в Одессе

В ноябре 2026 года проезд в трамваях и троллейбусах Одессы будет стоить 15 гривен за поездку. Также в городе курсируют социальные автобусы, которыми пассажиры могут пользоваться бесплатно. Их маршруты и расписания движения могут меняться.

В частных маршрутках стоимость проезда составляет 25 гривен. Этот тариф действует с 27 июня 2026 года, когда цену повысили с 20 гривен. Если городские власти не примут новых решений, в ноябре стоимость поездок останется неизменной.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе возобновили полноценное движение многосекционных трамваев, которые не выходили на городские линии с декабря 2025 года. Четыре низкопольных вагона одесского производства вернулись на маршрут № 7 после успешного тестового выезда. Они связывают улицу 28-й бригады с 11-й станцией Люстдорфской дороги.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утвердили новые правила для водителей, чьи автомобили блокируют движение трамваев и троллейбусов. Нарушителям грозят административные штрафы, а также требование компенсировать убытки за время простоя электротранспорта. Если добровольно возместить расходы не удастся, коммунальное предприятие сможет обратиться в суд.