Тролейбус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі знову заговорили про запуск електронного квитка у громадському транспорті. У міськраді вже підготували план впровадження системи та визначили, хто займатиметься проєктом. Однак для його реалізації ще потрібно знайти інвестора. Остаточного рішення щодо фінансування поки немає, а дату запуску системи не називають.

Про це Новини.LIVE стало відомо з позачергової сесії Одеської міської ради.

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Коли запрацює електронний квиток

В Одесі продовжують підготовку до впровадження електронного квитка в громадському транспорті. Під час засідання комісії депутати поцікавилися, на якому етапі перебуває проєкт і що вже вдалося зробити. Зокрема, цікавило, чи є конкретний план запуску нової системи оплати проїзду.

Директорка департаменту транспорту Одеської міської ради Альона Капусняк повідомила, що основні підготовчі роботи вже виконали. Зокрема, розробили алгоритм впровадження системи, опрацювали технічні питання та врахували зауваження Антимонопольного комітету.

"Ми визначили і зробили алгоритм, технічні всі моменти, виправили зауваження Антимонопольного комітету, регуляторних і інших, надали на розгляд керівництву", — повідомила директорка департаменту транспорту.

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Також визначили, що реалізацією проєкту займатиметься комунальне підприємство. Однак конкретної дати запуску електронного квитка поки не називають.

Хто оплатить запуск системи

Одним із головних невирішених питань залишається фінансування. Міська влада планує залучити приватні інвестиції, щоб запустити електронний квиток. Зараз тривають переговори з потенційними партнерами.

"Зараз на етапі визначення з інвесторами, бо це буде інвестиційний проєкт, поки так", — зазначила Альона Капусняк.

Депутати також поцікавилися, хто саме готовий фінансувати впровадження системи. Проте конкретної компанії посадовці не назвали.

"На сьогодні ще не визначено, там декілька інвесторів", — додала чиновниця.

Окремо під час засідання обговорили строки підготовки правил користування міським пасажирським транспортом. Депутати запитали, чи встигнуть посадовці завершити розробку відповідного регуляторного акта у другому півріччі.

Водночас навіть після завершення підготовки документа електронний квиток не обов'язково запрацює одразу. Терміни запуску системи поки залишаються невідомими.

Вартість проїзду в Одесі

У листопаді 2026 року проїзд у трамваях і тролейбусах Одеси коштуватиме 15 гривень за поїздку. Також у місті працюють соціальні автобуси, якими пасажири можуть користуватися безкоштовно. Їхні маршрути та графіки руху можуть змінюватися.

У приватних маршрутках вартість проїзду становить 25 гривень. Цей тариф діє з 27 червня 2026 року, коли ціну підвищили з 20 гривень. Якщо міська влада не ухвалить нових рішень, у листопаді вартість поїздок залишиться незмінною.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі відновили повноцінний рух багатосекційних трамваїв, які не виходили на міські лінії з грудня 2025 року. Чотири низькопідлогові вагони одеського виробництва повернулися на маршрут №7 після успішного тестового виїзду. Вони сполучають вулицю 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі затвердили нові правила для водіїв, чиї автомобілі блокують рух трамваїв і тролейбусів. Порушникам загрожують адміністративні штрафи, а також вимоги компенсувати збитки за час простою електротранспорту. Якщо добровільно відшкодувати витрати не вдасться, комунальне підприємство зможе звернутися до суду.