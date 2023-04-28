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Заработали на сигаретах миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему

28 апреля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили преступную схему
Вещественные доказательства с поличным. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили схему продажи нелегальных сигарет. Многомиллионную аферу прикрывали местные налоговики.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

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По информации ведомства, схему создали ее во второй половине 2022 года, а работала она по всей территории Украины.

"Управляли схемой по продаже нелегального табака организаторы из Одессы, а наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях. К преступной схеме были причастны руководители налогового областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес", — говорится в сообщении.

Детали схемы

В Одесской и Винницкой областях функционировало более 30 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой "дьюти-фри". Ежемесячно эти "магазины" приносили миллионные доходы. Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях.

Что обнаружили

По результатам обысков было обнаружено и изъято:

  • более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн,
  • почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных "точек",
  • записи с "черной бухгалтерией", средства связи и носители информации.

Руководителям преступной схемы сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины) и фактом злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.

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