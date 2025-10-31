Видео
Україна
Видео

Заработали на военных — в Одессе разоблачили чиновников горсовета

Дата публикации 31 октября 2025 17:45
обновлено: 17:31
Одесские чиновники присвоили 1,6 млн грн на военные радиостанции
Правоохранители дома у одного из подозреваемых. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Чиновники Одесского горсовета завысили стоимость закупки 300 радиостанций для Сил обороны и незаконно включили НДС, присвоив более 1,6 млн грн государственных средств. Тендер организовали под контролируемое предприятие, которое и поставило оборудование.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема на обороне

Бывшие руководители департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета организовали тендер под заранее определенного победителя. Безосновательно из госбюджета присвоили более 1,6 миллиона гривен. По материалам дела, подконтрольное чиновникам предприятие поставило 300 радиостанций с аккумуляторами.

При этом они незаконно включили в стоимость договора НДС, хотя поставки для военных освобождаются от налога. Служба безопасности и Нацполиция провели обыски по местам жительства и работы фигурантов в Одессе, Одесской и Киевской областях. Изъята финансовая документация, договоры, черновые записи и электронные носители, подтверждающие растрату.

Как накажут

Четырем подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения, конфискацию имущества и лишение права занимать должности. Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, мы сообщали, что суд отправил под домашний арест вице-мэра Одессы и еще одного чиновника горсовета. Также мы писали, что в Киеве будут судить двух чиновников за растрату бюджета.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
