Одеські посадовці привласнили 1,6 млн грн на військові радіостанції

Посадовці Одеської міськради завищили вартість закупівлі 300 радіостанцій для Сил оборони та незаконно включили ПДВ, привласнивши понад 1,6 млн грн державних коштів. Тендер організували під контрольоване підприємство, яке і поставило обладнання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема на обороні

Колишні керівники департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради організували тендер під заздалегідь визначеного переможця. Безпідставно з держбюджету привласнили понад 1,6 мільйона гривень. За матеріалами справи, підконтрольне посадовцям підприємство поставило 300 радіостанцій із акумуляторами.

При цьому вони незаконно включили до вартості договору ПДВ, хоча поставки для військових звільняються від податку. Служба безпеки та Нацполіція провели обшуки за місцями проживання і роботи фігурантів в Одесі, Одеській та Київській областях. Вилучено фінансову документацію, договори, чорнові записи та електронні носії, що підтверджують розтрату.

Як покарають

Чотирьом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати посади. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що суд відправив під домашній арешт віцемерку Одеси та ще одного посадовця міськради. Також ми писали, що у Києві судитимуть двох посадовців за розтрату бюджету.