Чиновников Госпродпотребслужбы Одесчины будут судить за взяточничество

В Одесской области будут судить должностных лиц Госпродпотребслужбы. Фото: ДБР

Сотрудники ГБР завершили расследование коррупционной схемы среди должностных лиц Госпродпотребслужбы Одесской и Запорожской областей. Сообщники решили подзаработать на экспорте зерновых, но теперь всем светит лишение свободы.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также:

Детали схемы

Пятеро чиновников воспользовались своим служебным положением и потребовали деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов. Эти документы необходимы для экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности ячменя и кукурузы. Согласно предварительным подсчетам, такая деятельность приносила горе-чиновникам более 160 000 долларов в месяц.

Незаконный заработок должностных лиц. Фото: ГБР

Задержали одного из подозреваемых. Фото: ГБР

Какое наказание

В настоящее время два главных инспектора ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области обвиняются в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). За такое преступление они могут сесть за решетку на срок до 10 лет. Дело еще в отношении трех членов группы, подозреваемых в причастности к сделке, следствие выделило в отдельное уголовное производство. Расследование продолжается.