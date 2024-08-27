Посадовців Держпродспоживслужби Одещини судитимуть за хабарництво

На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби. Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування корупційної схеми серед посадовців Держпродспоживслужби Одеської та Запорізької областей. Спільники вирішили підзаробити на експорті зернових, але тепер усім світить позбавлення волі.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Деталі схеми

П'ятеро посадовців скористались своїм службовим становищем та стали вимагати гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів. Ці документи були необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, зокрема ячменю та кукурудзи. Згідно з попередніми підрахунками, така діяльність приносила горе-чиновникам понад 160 000 доларів на місяць.

Незаконний заробіток посадовців. Фото: ДБР

Затримали одного з підозрюваних. Фото: ДБР

Яке покарання

Наразі двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). За такий злочин вони можуть сісти за ґрати на строк до 10 років. Справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.