Посадовців Держпродспоживслужби Одещини судитимуть за хабарництво

Заробляли на експорті зерна — на Одещині судитимуть посадовців
Працівники ДБР завершили розслідування корупційної схеми серед посадовців Держпродспоживслужби Одеської та Запорізької областей. Спільники вирішили підзаробити на експорті зернових, але тепер усім світить позбавлення волі.
Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.
Деталі схеми
П'ятеро посадовців скористались своїм службовим становищем та стали вимагати гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів. Ці документи були необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, зокрема ячменю та кукурудзи. Згідно з попередніми підрахунками, така діяльність приносила горе-чиновникам понад 160 000 доларів на місяць.
Яке покарання
Наразі двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). За такий злочин вони можуть сісти за ґрати на строк до 10 років. Справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.
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