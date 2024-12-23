В Молдове судили переправителей, помогавших уклонистам

Зарабатывали на украинцах — в Молдове судили перевозчиков
Суд признал двух граждан Молдовы виновными в нелегальной перевозке военнообязанных украинцев за границу. За свои услуги организаторы схемы брали до 6 тыс. долларов.
Об этом сообщает молдавское издание "Moldova Liberă".
Как работала схема
Суд установил, что мужчины действовали в сговоре с сообщниками в Украине. Вместе они отыскивали клиентов через Telegram-каналы. Оплату принимали в криптовалютах. Военнообязанных переправляли через Днестр ночью.
Что решил суд
Судья оштрафовал участников схемы на 100 тыс. леев (227,7 тыс. грн). Кроме того, у них конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки уклонистов. Стоимость машины оценили в 10 тыс. долларов.
Напомним, в Украине судили еще одного гражданина Молдовы, помогавшего переправлять военнообязанных за границу. Он проведет восемь лет за решеткой. Также в Одесской области задержали двух братьев, которые пытались вместе бежать в непризнанное Приднестровье.
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