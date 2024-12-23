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Зарабатывали на украинцах — в Молдове судили перевозчиков

23 декабря 2024 10:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Молдове судили переправителей, помогавших уклонистам
Граница Молдовы. Фото: журнал Житомира
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Суд признал двух граждан Молдовы виновными в нелегальной перевозке военнообязанных украинцев за границу. За свои услуги организаторы схемы брали до 6 тыс. долларов.

Об этом сообщает молдавское издание "Moldova Liberă".

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Как работала схема

Суд установил, что мужчины действовали в сговоре с сообщниками в Украине. Вместе они отыскивали клиентов через Telegram-каналы. Оплату принимали в криптовалютах. Военнообязанных переправляли через Днестр ночью.

Что решил суд

Судья оштрафовал участников схемы на 100 тыс. леев (227,7 тыс. грн). Кроме того, у них конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки уклонистов. Стоимость машины оценили в 10 тыс. долларов.

Напомним, в Украине судили еще одного гражданина Молдовы, помогавшего переправлять военнообязанных за границу. Он проведет восемь лет за решеткой. Также в Одесской области задержали двух братьев, которые пытались вместе бежать в непризнанное Приднестровье.

Молдова Одесская область Новости Одессы уклонисты судебные решения

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