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За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19 грудня 2024 19:14
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали чергову групу ухилянтів
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На Одещині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Двоє з них виявилися двоюрідними братами. Тепер на них чекає адміністративне покарання.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у четвер, 19 грудня.

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Як з'ясувалося, військовозобов'язані знайшли через соцмережі організатора переправлення чоловіків за кордон. Він пообіцяв забезпечити їм "вояж" за 7 тис. доларів з кожного. Клієнти мали перевести на криптогаманець провідника 3 тис. доларів авансу, а решту сплатити, коли опиняться у Молдові. 

За вказівками адміністратора чоловіки дісталися Одеси, а звідки на автомобілі вирушили до прикордоння. Їх затримали на підході до кордону.  

Що загрожує порушникам

Щодо порушників склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Якщо чоловіків визнають винними, їм доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом.

Нагадаємо, одесит налагодив схему переправлення військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я. Також ми повідомляли, що на Одещині затримали десятьох військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон.

Одеса кордон прикордонники Одеська область ухилянти затримання

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