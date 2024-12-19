В Одесской области задержали очередную группу уклонистов

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

В Одесской области задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Двое из них оказались двоюродными братьями. Теперь их ждет административное наказание.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг, 19 декабря.

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Проводник по соцсетям

Как выяснилось, военнообязанные обнаружили через соцсети организатора переправки мужчин за границу. Он пообещал обеспечить им "вояж" за 7 тыс. долларов с каждого. Клиенты должны были перевести на криптокошелек проводника 3 тыс. долларов аванса, а остальное оплатить, когда окажутся в Молдове.

По указаниям администратора мужчины добрались до Одессы, а откуда на автомобиле отправились в приграничье. Их задержали на подходе к границе.

Что грозит нарушителям

Относительно нарушителей составили админпротоколы. Дело было направлено в суд. Если мужчин признают виновными, им придется заплатить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. грн штрафа или провести до пятнадцати суток под административным арестом.

Напомним, одессит наладил схему переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Также мы сообщали, что в Одесской области задержали десять военнообязанных, которые пытались пересечь границу.