В Одесі перекрили черговий канал переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці затримали порушника. Фото: поліція Одеської області

Одесит налагодив схему переправлення військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я. Чоловік сам довозив клієнтів до кордону, а потім пояснював, як його перетнути. Ділка затримали "на гарячому".

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 18 грудня.

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Деталі схеми

За даними правоохоронців, одесит віз військовозобов'язаних за 200 метрів до кордону, проводив інструктаж, а далі ті пішки проходили на територію невизнаної ПМР. Послуга коштувала 6 тис. доларів. Гроші клієнти переводили на криптогаманець організатора.

Одесита затримали, коли він проінструктував і отримав гроші від військовозобов'язаного у Роздільнянському районі.

Покарання для перевізника

Наразі організатор схеми перебуває під вартою з правом вийти під заставу. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон. Якщо суд визнає одесита винним, він може провести за ґратами дев'ять років.

Нагадаємо, на Одещині затримали десятьох військовозобов'язаних, які хотіли незаконно перетнути кордон. Також прикордонники врятували ухилянта від нападу диких звірів.