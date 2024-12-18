В Одессе перекрыли очередной канал переправки мужчин за границу

Правоохранители задержали нарушителя. Фото: полиция Одесской области

Одессит наладил схему переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Мужчина сам довозил клиентов до границы, а затем объяснял, как его пересечь. Дельца задержали "на горячем".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 18 декабря.

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Детали схемы

По данным правоохранителей, одессит виз военнообязанных за 200 метров до границы проводил инструктаж, а дальше те пешком проходили на территорию непризнанной ПМР. Услуга стоила 6 тыс. долларов. Деньги клиенты переводили на криптокошелек организатора.

Одессита задержали, когда он проинструктировал и получил деньги от военнообязанного в Раздельнянском районе.

Наказание для перевозчика

Организатор схемы находится под стражей с правом выйти под залог. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу. Если суд признает одессита виновным, он может провести за решеткой девять лет.

Напомним, в Одесской области задержали десять военнообязанных, которые хотели незаконно пересечь границу. Также пограничники спасли уклониста от нападения диких зверей.