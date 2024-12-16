В Одесі перекрили канал для ухилянтів, подробиці

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Група чоловіків з Дніпропетровської, Рівненської, Харківської, Одеської та Житомирської областей намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. Їх викрили за допомогою технічних засобів. Тепер на "туристів" чекає адміністративне покарання.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 16 грудня.

Читайте також:

До кордону пішки

За даними правоохоронців, чоловіків скеровував адміністратор Telegram-каналу. Він надавав їм поради з навігації онлайн. У разі вдалої "операції" провідник отримав би по 120 тис. грн від кожного.

Військовозобов'язані за вказівками організатора прибули до визначеного місця збору, а звідки рушили у бік кордону.

Що загрожує порушникам

Щодо порушників склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Якщо чоловіків визнають винними, їм доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники врятували ухилянтів від нападу диких звірів. Також ми розповідали про одесита, який пішки перетнув кордон і опублікував це на відео.