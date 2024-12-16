В Одессе перекрыли канал для уклонистов, подробности

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Группа мужчин из Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей пытались пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Их разоблачили с помощью технических средств. Теперь "туристов" ждет административное наказание.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, 16 декабря.

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До границы пешком

По данным правоохранителей, мужчин направил администратор Telegram-канала. Он давал им советы по навигации онлайн. В случае удачной "сделки" проводник получил бы по 120 тыс. грн от каждого.

Военнообязанные по указаниям организатора прибыли в определенное место сбора, а откуда двинулись в сторону границы.

Что угрожает нарушителям

Относительно нарушителей составили админпротоколы. Дело было направлено в суд. Если мужчин признают виновными, им придется заплатить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. грн штрафа или провести до пятнадцати суток под административным арестом.

Напомним, в Одесской области пограничники спасли уклонистов от нападения диких зверей. Также мы рассказывали об одессите, который пешком пересек границу и опубликовал это на видео.