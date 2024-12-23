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Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

23 грудня 2024 10:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Молдові судили переправників, які допомагали ухилянтам
Кордон Молдови. Фото: журнал Житомира
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд визнав двох громадян Молдови винними у нелегальному перевезенні військовозобов'язаних українців за кордон. За свої послуги організатори схеми брали до 6 тис. доларів.

Про це повідомляє молдовське видання "Moldova Liberă".

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Як працювала схема

Суд встановив, що чоловіки діяли у змові зі спільниками в Україні. Разом вони відшукували клієнтів через Telegram-канали. Оплату приймали у криптовалютах. Військовозобов'язаних переправляли через Дністер вночі.

Що вирішив суд

Суддя оштрафував учасників схеми на 100 тис. леїв (227,7 тис. грн). Крім того, у них конфіскували автомобіль, який використовувався для перевезення ухилянтів. Вартість машини оцінили у 10 тис. доларів.

Нагадаємо, в Україні судили ще одного громадянина Молдови, який допомагав переправляти військовозобов'язаних за кордон. Він проведе вісім років за ґратами. Також на Одещині затримали двох братів, які намагалися разом втекти до невизнаного Придністров'я.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

09:47 Стоять понад пів сотні автобусів — ситуація з чергами на кордоні

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