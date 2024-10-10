Самые высокие зарплаты в Одессе — ТОП-5 вакансий

Электрик за работой. Фото: freepik

В Одессе есть несколько сфер, где предлагают зарплаты в 100 тыс. грн. и больше. Причем традиционные высокооплачиваемые сферы ІТ и продажи недвижимости уступают службе в Силах обороны. Конечно, следует помнить, что самые высокие заработки в армии предполагают пребывание в зоне боевых действий.

Журналисты Новини.LIVE изучили самые дорогие вакансии на портале work.ua.

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Что предлагают

Компания по установке солнечных электростанций на частных домах и предприятиях обещает от 60 тыс. грн до 160 тыс. грн зарплаты руководителю отдела продаж. Требуется профессионал с опытом работы не менее пяти лет и водительскими правами категории В. Техническое образование будет преимуществом. Фирма обеспечит рабочим автомобилем или будет компенсировать стоимость топлива, если будете использовать свой.

Центр рекрутинга украинской армии ищет электричество в одну из бригад морской пехоты. Заработок — от 21 тыс. грн до 120 тыс. грн. Требуются не менее года опыта и среднее специальное образование. Ограниченно годные и действующие военнослужащие не принимаются.

Клиника по лечению варикоза ног предлагает должность хирурга с зарплатой от 60 тыс. грн. до 120 тыс. грн. в зависимости от объема работ. Кандидат должен иметь соответствующее образование и сертификат хирурга. Опыт работы — не менее двух лет.

Бригада морской пехоты нуждается в системном администраторе. Платить ему обещают от 21 тыс. грн. до 120 тыс. грн. От претендента требуется техническое образование и не менее года опыта работы. Служить нужно в Херсоне, в обязанности входит обновление программного обеспечения, настройка компьютеров и устранение неполадок.

На СТО в Одессе требуется рихтовщик с опытом работы не менее двух лет. Кандидат должен уметь проводить рихтовочные работы разной сложности и знать основные техники. Работодатель обещает пятидневку, официальное оформление и от 60 тыс. грн до 100 тыс. грн зарплаты.

Другие вакансии в Одессе

Напомним, ранее мы сообщали о вакансиях с зарплатой от 40 тыс. грн.

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