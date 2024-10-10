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Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

10 жовтня 2024 20:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Найвищі зарплати в Одесі — ТОП-5 вакансій
Електрик за роботою. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі є декілька сфер, де пропонують зарплати у 100 тис. грн. і більше. Причому традиційні високооплачувані сфери ІТ та продажу нерухомості зараз поступаються службі у Силах оборони. Звісно, треба пам'ятати, що найвищі заробітки в армії передбачають перебування у зоні бойових дій.

Журналісти Новини.LIVE вивчили найдорожчі вакансії на порталі work.ua.

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Що пропонують

Компанія зі встановлення сонячних електростанцій на приватних будинках і підприємствах обіцяє від 60 тис. грн до 160 тис. грн зарплати керівнику відділу продажу. Потрібен професіонал з досвідом роботи не менше п'яти років і водійськими правами категорії В. Технічна освіта буде перевагою. Фірма забезпечить робочим автомобілем або компенсуватиме вартість палива, якщо використовуватимете свій. 

Центр рекрутингу української армії шукає електрика до однієї з бригад морської піхоти. Заробіток — від 21 тис. грн до 120 тис. грн. Потрібні не менше року досвіду і середня спеціальна освіта. Обмежено придатних і чинних військовослужбовців не приймають.

Клініка з лікування варикозу ніг пропонує посаду хірурга із зарплатою від 60 тис. грн до 120 тис. грн залежно від обсягу робіт. Кандидат має мати відповідну освіту і чинний сертифікат хірурга. Досвід роботи — не менше двох років.

Бригада морської піхоти потребує системного адміністратора. Платити йому обіцяють від 21 тис. грн до 120 тис. грн. Від претендента вимагаються технічна освіта і не менше року досвіду роботи. Служити треба у Херсоні, в обов'язки входить оновлення програмного забезпечення, налаштування комп'ютерів та усунення неполадок. 

На СТО в Одесі потрібен рихтувальник з досвідом роботи не менше двох років. Кандидат має вміти проводити рихтувальні роботи різної складності й знати основні техніки. Роботодавець обіцяє п'ятиденку, офіційне оформлення і від 60 тис. грн до 100 тис. грн зарплати.

Інші вакансії в Одесі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вакансії із зарплатою від 40 тис. грн. 

Також ми писали про те, яку роботу та які заробітки пропонують українцям у Нідерландах.

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19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

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