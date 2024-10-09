Найкращі вакансії офіціанта і баристи в Одесі — зарплати й умови

Бариста готує каву. Фото: freepik

Зазвичай вважається, що робота офіціанта або баристи оплачується не дуже високо. Втім, враховуючи нестачу кадрів і загальне подорожчання життя, деякі роботодавці пропонують цілком гідні заробітки. Готуючи каву чи обслуговуючи клієнтів у кав'ярні або ресторані, можна заробити навіть 50 тис. грн.

Журналісти Новини.LIVE вивчали пропозиції роботодавців на порталі work.ua.

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Кав'ярня на вулиці Добровольців (Маршала Говорова) пропонує посаду баристи із зарплатою від 35 тис. грн до 50 тис. грн. Платити будуть раз на тиждень. Від претендента вимагається "бути приємною людиною", решті обіцяють навчити. Правда, працювати доведеться багато — з 8:00 до 22:00.

Лаунж-бару у центрі міста потрібен бармен. Роботодавець обіцяє від 20 тис. грн до 40 тис. грн зарплати. Готові взяти студента, але обов'язково з досвідом роботи не менше року. Також треба вміти швидко і якісно готувати коктейлі.

Кав'ярня на Таїрова пропонує від 22 тис. грн до 40 тис. грн баристі. Кандидат має мати не менше року досвіду. Втім, якщо досвіду немає, заклад готовий взяти на посаду помічника з можливістю подальшого зростання.

Приватний комплекс шукає офіціанта-адміністратора на зарплату від 40 тис. грн до 50 тис. грн. Втім, роботи буде багато. Треба буде не тільки подавати на стіл, але й самому закуповувати продукти, готувати сніданок і зустрічати гостей. Досвід роботи обов'язковий.

Ресторан у центрі міста готовий платити від 45 тис. грн до 55 тис. грн офіціанту. Від претендента вимагається не менше року досвіду, знання стандартів сервісу і гостинність.

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