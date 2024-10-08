Де в Одесі можна заробити понад 50 тисяч гривень на будівництві

Будівельник на роботі. Фото: freepik

Попри війну, будівельні спеціальності залишаються затребуваними в Одесі. Деякі роботодавці обіцяють досить високу оплату для працівників. Йдеться як про робітників, так і про працівників у сфері продажу.

Про це свідчать дані порталу work.ua.

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Сектор будівництва почав відновлюватися, особливо в питаннях ремонту та реконструкції будівель, пошкоджених внаслідок російських атак. Потреба в будівельних інженерах, архітекторах і робітниках продовжує зростати. Зарплати в будівельній галузі становлять в середньому від 18 тис. грн до 25 тис. грн.

Наприклад, фірма із Запоріжжя, яка займається металообробкою, шукає в Одесі аргонщика і збірника неіржавних поручнів. Вимоги до претендента — досвід від одного року, посвідчення водія і відсутність "питань з боку ТЦК". Платити обіцяють від 40 тис. грн до 80 тис. грн.

Компанії-дистриб'ютору будівельних матеріалів потрібен менеджер з продажу. Досвід роботи буде перевагою, а от наявність власного авто — обов'язкова, адже до службових обов'язків входять виїзди на об'єкти і ділові зустрічі з клієнтами. Зарплата — від 25 тис. грн до 50 тис. грн.

Військово-Морські Сили України пропонують посаду електрика із заробітком від 25 тис. грн до 120 тис. грн. Служити доведеться на кораблі, тому від кандидата вимагається здатність до фізичних навантажень. Досвід роботи й освіта необов'язкові.

Нагадаємо, вчитель в Одесі може заробити до 60 тис. грн.

Також в Одесі терміново шукають моряків.