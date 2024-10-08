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Зарплата от 50 тысяч — ТОП-3 самых дорогих вакансий на строительстве в Одессе

8 октября 2024 08:00
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе можно заработать больше 50 тысяч гривен на строительстве
Строитель на работе. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Несмотря на войну, строительные специальности остаются востребованными в Одессе. Некоторые работодатели обещают достаточно высокую оплату работникам. Речь идет как о рабочих, так и о сотрудниках в сфере продаж.

Об этом свидетельствуют данные портала work.ua.

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Сектор строительства начал восстанавливаться, особенно в вопросах ремонта и реконструкции зданий, поврежденных в результате российских атак. Потребность в строительных инженерах, архитекторах и рабочих продолжает расти. Зарплаты в строительной отрасли составляют в среднем от 18 тыс. до 25 тыс. грн.

К примеру, фирма из Запорожья, которая занимается металлообработкой, ищет в Одессе аргонщика и сборщика нержавеющих перил. Требования к соискателю — опыт от одного года, водительское удостоверение и отсутствие "вопросов со стороны ТЦК". Платить обещают от 40 тыс. грн. до 80 тыс. грн.

Компании-дистрибьютору строительных материалов требуется менеджер по продажам. Опыт работы будет преимуществом, а вот наличие собственного авто обязательно, ведь в служебные обязанности входят выезды на объекты и деловые встречи с клиентами. Зарплата — от 25 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Военно-Морские Силы Украины предлагают должность электрика с заработком от 25 тыс. грн. до 120 тыс. грн. Служить придется на корабле, поэтому от кандидата требуется способность к физическим нагрузкам. Опыт работы и образование необязательны.

Напомним, учитель в Одессе может заработать до 60 тысяч гривен.

Также в Одессе срочно ищут моряков.

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