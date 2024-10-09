Лучшие вакансии официанта и баристы в Одессе — зарплаты и условия

Бариста готовит кофе. Фото: freepik

Обычно считается, что работа официанта или баристы оплачивается не очень высоко. Впрочем, учитывая нехватку кадров и всеобщее подорожание жизни, некоторые работодатели предлагают вполне достойные заработки. Готовя кофе или обслуживая клиентов в кафе или ресторане, можно заработать даже 50 тыс. грн.

Журналисты Новини.LIVE изучали предложения работодателей на портале work.ua.

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Кофейня на улице Добровольцев (Маршала Говорова) предлагает должность баристы с зарплатой от 35 тыс. грн до 50 тыс. грн. Платить будут раз в неделю. От претендента требуется "быть приятным человеком", остальному обещают научить. Правда, работать придется много — с 8:00 до 22:00.

Лаунж-бару в центре города нужен бармен. Работодатель обещает от 20 тыс. грн до 40 тыс. грн зарплаты. Готовы взять студента, но обязательно с опытом работы не менее года. Также нужно уметь быстро и качественно готовить коктейли.

Кофейня на Таирова предлагает от 22 тыс. грн до 40 тыс. грн баристе. Кандидат должен иметь не менее года опыта. Впрочем, если опыта нет, заведение готово взять на должность помощника с возможностью дальнейшего роста.

Частный комплекс ищет официанта-администратора на зарплату от 40 тыс. грн. до 50 тыс. грн. Впрочем, работы будет много. Надо будет не только подавать на стол, но и самому закупать продукты, готовить завтрак и встречать гостей. Опыт работы обязателен.

Ресторан в центре города готов платить от 45 тыс. грн до 55 тыс. грн официанту. От соискателя требуется не менее года опыта, знания стандартов сервиса и гостеприимство.

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