Менеджеры по продажам, монтажники и водители — предложения с зарплатой до 60 000 грн

Люди в магазине ювелирных изделий. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе и области открыто множество интересных вакансий. Среди наиболее актуальных предложений — менеджер по продажам ювелирных украшений, монтажник оконных систем и водитель-дальнобойщик. Работодатели предлагают конкурентную заработную плату, гибкий график работы и возможности карьерного роста.

Актуальные предложения с достойной оплатой журналисты Новости.LIVE изучали на портале work.ua.

Читайте также:

Сколько получают менеджеры в Одессе

Так, в Одессе кампания ищет профессионала для консультаций в торговом зале, продажи и обмена ювелирных изделий, а также ведения коммуникации с клиентами через телефон, мессенджеры и соцсети. Предлагается официальное трудоустройство, оплачиваемая стажировка, гибкий график и удобное расположение в центре Одессы. Заработная плата — до 60 000 грн.

Другая компания ищет менеджер по работе с клиентами

Заработная плата: ставка 20 000 грн. и проценты и бонусы, что позволяет достигать дохода до 60 000 грн. в месяц. Компания предоставляет возможность бесплатного обучения основам продаж, гибкий график и возможности карьерного роста.

Кроме того, сеть мобильных аксессуаров тоже ищет менеджера по работе с сетями. Зарплата от 25 000 до 60 000 грн. Работа в динамичной команде, где кандидаты с опытом в b2b-продажах смогут воплотить свои самые крутые идеи. Гибкий график, оплачиваемый отпуск и возможность карьерного роста.

Зарплата монтажника и водителя

На рынке труда в Одессе и области появились новые вакансии, которые могут заинтересовать опытных специалистов и в других сферах. Зарплату обещают достойную.

Монтажник оконных систем

Работа для опытных монтажников окон, дверей и балконов. Зарплата зависит от объема выполненных работ, в том числе 500-650 грн за квадратный метр. Компания нуждается в двух монтажниках с собственным инструментом и автомобилем.

Водитель-дальнобойщик категории С

Компания предлагает стабильную работу по официальному трудоустройству, перевозке грузов по Украине. Заработная плата составляет 45 000–60 000 грн. Водитель должен иметь соответствующие категории и готовность к командировкам.

Другие вакансии в Одессе

Напомним, ранее мы сообщали о вакансиях с зарплатой от 40 тыс. грн.

Также мы писали, какую работу и какие заработки предлагают украинцам в Нидерландах.