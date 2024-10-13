Менеджери з продажу, монтажники та водії — пропозиції з зарплатою до 60 000 грн

Люди в магазині ювелірних виробів. Фото ілюстративне: freepik

У Одесі та області відкрито безліч цікавих вакансій. Серед найбільш актуальних пропозицій — менеджер з продажу ювелірних прикрас, монтажник віконних систем та водій-далекобійник. Роботодавці пропонують конкурентну заробітну плату, гнучкий графік роботи та можливості кар'єрного зростання.

Актуальні пропозиції з гідною оплатою журналісти Новини.LIVE вивчали на порталі work.ua.

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Скільки отримують менеджери в Одесі

Так в Одесі кампанія шукає професіонала для консультацій у торговому залі, продажу та обміну ювелірних виробів, а також ведення комунікації з клієнтами через телефон, месенджери та соцмережі. Пропонується офіційне працевлаштування, оплачуване стажування, гнучкий графік та зручне розташування в центрі Одеси. Заробітна плата — до 60 000 грн.

Інша компанія шукає менеджер по роботі з клієнтами

Заробітна плата: ставка 20 000 грн і відсотки та бонуси, що дозволяє досягати доходу до 60 000 грн на місяць. Компанія надає можливість безплатного навчання основ продаж, гнучкий графік та можливості кар'єрного зростання.

Окрім цього, мережа мобільних аксесуарів теж шукає менеджера по роботі з мережами. Заробітна плата від 25 000 до 60 000 грн. Робота у динамічній команді, де кандидати з досвідом у b2b-продажах зможуть втілити свої найкрутіші ідеї. Гнучкий графік, оплачувана відпустка та можливість кар'єрного зростання.

Зарплата монтажника та водія

На ринку праці Одеси та області з'явились нові вакансії, які можуть зацікавити досвідчених фахівців і в інших сферах. Зарплатню обіцяють гідну.

Монтажник віконних систем

Робота для досвідчених монтажників вікон, дверей та балконів. Зарплата залежить від обсягу виконаних робіт, зокрема 500-650 грн за квадратний метр. Компанія потребує двох монтажників із власним інструментом та автомобілем.

Водій-далекобійник категорії С

Компанія пропонує стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням, перевезення вантажів по Україні. Заробітна плата становить 45 000-60 000 грн. Водій повинен мати відповідні категорії та готовність до відряджень.

Інші вакансії в Одесі

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