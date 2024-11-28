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Застрелили домашнего тирана — в Николаеве судили полицейских

28 ноября 2024 16:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Вынесли приговор полицейским, застрелившим человека в Николаевской области
Подсудимый в зале суда. Фото: НикВести
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Суд поставил точку по делу об убийстве 31-летнего Александра Цукермана. Мужчину застрелили полицейские, приехавшие по вызову его жены. Судья признал, что правоохранители превысили полномочия.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Первомайского горрайонного суда.

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Подробности дела

Инцидент произошел в поселке Кривое Озеро. Местный житель Александр Цукерман приехал домой пьяный поздно ночью, начал пробуждать жену и сына и стаскивать их с кроватей. Затем он выбежал на улицу, напал на таксиста, избил его и отобрал жилетку с двумя мобильными телефонами. Полицию одновременно вызвали жена дебошира и избитый им мужчина.

Когда приехали полицейские, пьяный хозяин вышел к ним с лопатой и стал выгонять со двора. Один из полицейских несколько раз выстрелил в сторону. Когда же нападавший не отреагировал, дважды попал ему в грудь. Трое коллег правоохранителя ему не мешали, а наоборот, ударили раненого дубинкой и ногами и надели наручники. Через несколько минут задержанный скончался.

Что решил суд

Ни один из правоохранителей не признал себя виновным. Стрелявший заявил, что его жизни угрожала опасность. Но убедить судью ему не удалось. Стрелка приговорили к семи годам заключения за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания. Двое других полицейских получили по пять лет тюрьмы. По третьему производство приостановили, ведь он сейчас в армии.

Напомним, в Одессе судили пограничника, забившего до смерти свою сожительницу. Также суд вынес приговор сержанту, застрелившему солдата в туалете.

убийство полиция Николаев Николаевская область судебные решения

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