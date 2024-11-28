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Застрелили домашнього тирана — у Миколаєві судили поліцейських

28 листопада 2024 16:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Винесли вирок поліцейським, які застрелили людину на Миколаївщині
Підсудний у залі суду. Фото: МикВісті
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд поставив крапку у справі про вбивство 31-річного Олександра Цукермана. Чоловіка застрелили поліцейські, які приїхали на виклик його дружини. Суддя визнав, що правоохоронці перевищили повноваження.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Первомайського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Інцидент стався у селищі Криве Озеро. Місцевий мешканець Олександр Цукерман приїхав додому п'яний пізно вночі, почав будити дружину й сина й стягувати їх з ліжок. Потім він вибіг на вулицю, напав на таксиста, побив його й відібрав жилетку з двома мобільними телефонами. Поліцію одночасно викликали дружина дебошира і побитий ним чоловік.

Коли приїхали поліцейські, п'яний господар вийшов до них з лопатою й почав виганяти із двору. Один з поліцейських декілька разів вистрелив вбік. Коли ж нападник не відреагував, двічі поцілив йому у груди. Троє колег правоохоронця йому не заважали, а навпаки, вдарили пораненого кийком і ногами й наділи кайданки. За декілька хвилин затриманий помер.

Що вирішив суд

Жоден з правоохоронців не визнав себе винним. Той, хто стріляв, заявив, що його життю загрожувала небезпека. Але переконати суддю йому не вдалося. Стрілка засудили до семи років ув'язнення за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання. Двоє інших поліцейських отримали по п'ять років тюрми. Щодо третього провадження призупинили, адже він зараз у війську. 

Нагадаємо, в Одесі судили прикордонника, який забив до смерті свою співмешканку. Також суд виніс вирок сержанту, який застрелив солдата у туалеті.

вбивство поліція Миколаїв Миколаївська область судові рішення

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