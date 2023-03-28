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Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

28 марта 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
19-летнего парня удалось достать из воды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Дунае произошла опасная ситуация — опрокинулась лодка с водителем на борту. Однако мужчину удалось спасти.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Что произошло?

Работники портовой службы обнаружили перевернутую лодку и мужчину в воде на Дунае. Немедленно сообщив пограничникам Измаильского отряда, был собран наряд для спасательной операции.

Кто был в лодке?

Гражданин Румынии решил испытать свою лодку после капитального ремонта двигателя. Но из-за сильного ветра и неудачных маневров лодка перевернулась, а водитель оказался в холодной воде.

Как происходила операция по спасению?

Пограничники вышли на катере, чтобы помочь парню, который держался за перевернутую лодку. У него не было спасательного жилета и оказался в холодной воде, где температура составляла около 13℃. Спасение было успешным, хотя вытащить лодку из воды не удалось из-за опасности.

Чем кончилось все?

Парня передали румынским пограничникам, которые вместе с ним поблагодарили украинских коллег за спасенную жизнь. Инцидент мог случиться трагедией, если бы не скорая реакция.

Отметим, в Одесской области сегодня бушует непогода. Не подвергайте себя опасности и по возможности оставайтесь дома.

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