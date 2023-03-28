Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека
На Дунае произошла опасная ситуация — опрокинулась лодка с водителем на борту. Однако мужчину удалось спасти.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
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Что произошло?
Работники портовой службы обнаружили перевернутую лодку и мужчину в воде на Дунае. Немедленно сообщив пограничникам Измаильского отряда, был собран наряд для спасательной операции.
Кто был в лодке?
Гражданин Румынии решил испытать свою лодку после капитального ремонта двигателя. Но из-за сильного ветра и неудачных маневров лодка перевернулась, а водитель оказался в холодной воде.
Как происходила операция по спасению?
Пограничники вышли на катере, чтобы помочь парню, который держался за перевернутую лодку. У него не было спасательного жилета и оказался в холодной воде, где температура составляла около 13℃. Спасение было успешным, хотя вытащить лодку из воды не удалось из-за опасности.
Чем кончилось все?
Парня передали румынским пограничникам, которые вместе с ним поблагодарили украинских коллег за спасенную жизнь. Инцидент мог случиться трагедией, если бы не скорая реакция.
Отметим, в Одесской области сегодня бушует непогода. Не подвергайте себя опасности и по возможности оставайтесь дома.