Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину
На Дунаї сталася небезпечна ситуація — перекинувся човен з кермувальником на борту. Однак чоловіка вдалось врятувати.
Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.
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Що сталося?
Працівники портової служби виявили перевернутий човен та чоловіка у воді на Дунаї. Негайно повідомивши прикордонників Ізмаїльського загону, було зібрано наряд для рятувальної операції.
Хто був у човні?
Громадянин Румунії, який вирішив випробувати свій човен після капітального ремонту двигуна. Але через сильний вітер та невдалі маневри, човен перекинувся, а кермувальник опинився у холодній воді.
Як відбувалася операція рятування?
Прикордонники вийшли на катері, щоб допомогти хлопцеві, який тримався за перевернутий човен. Він не мав рятувального жилета та опинився у холодній воді, де температура становила близько 13℃. Порятунок був успішним, хоча витягнути човен з води не вдалося через небезпеку.
Чим закінчилося все?
Хлопця передали румунським прикордонникам, який разом із ним подякували українським колегам за врятоване життя. Інцидент міг статися трагедією, якби не швидка реакція.
Зазначимо, на Одещині сьогодні вирує негода. Не наражайте себе на небезпеку та за можливості залишайтесь вдома.