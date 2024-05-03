Затор протяженностью более 10 километров — как вечером пятницы добраться из Одессы в Бессарабию

Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 3 мая. Кроме этого, из-за ДТП возле Нижнеднестровского нацпарка движение в контрольный пропуск очень осложнено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Великом Дальнике. Также из-за утреннего ДТП движение до сих пор затруднено в районе Маяков и КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает более десяти километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробка на КПП в пределах Нижнеднестровского парка достигает почти 11 км. Фото: скриншот

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. В настоящее время доезд сюда осложнен пробками из-за ДТП в направлении Паланки.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

В Румынию на отрезке дороги за Паланкой дорога почти не усложнена. Незначительные пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички и Новосельское. Однако из-за автомобильных очередей на Паланку путешествие к румынской границе может длиться в пятницу вечером более 5 часов.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на АЗС Украины выросли цены почти на все виды горючего. Увеличилась стоимость бензина и дизельного горючего. Больше всего подорожал бензин бренда А-95. Цены на этот вид топлива поднялись на 16 копеек.

По данным мониторингового сайта, 3 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,51 грн/л;

А-95 — 55,89 грн/л;

А-92 — 52,69 грн/л;

дизельное топливо — 54,09 грн/л;

сжиженный газ — 27,47 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.