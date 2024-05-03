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Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії

3 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії
Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 3 травня. Крім цього, через ДТП біля Нижньодністровського нацпарку рух до контрольного пропускного пункту дуже ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику. Також через ранкову ДТП рух досі ускладнено в районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає понад десять кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором. 

Затор майже 11 кілометрів на Одещині
Затор на КПП у межах Нижньодністровського парку сягає майже 11 км. Фото: скриншот
Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії - фото 2
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче"  черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами через ДТП у напрямку Паланки.

Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії - фото 3
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

До Румунії на відрізку дороги за Паланкою дорога майже не ускладнена. Незначні затори спостерігаються в межах населених пунктів Сарата, Зоря, Кирнички та Новосільське. Однак через автомобільні черги на Паланку подорож до румунського кордону може тривати в п'ятницю ввечері понад 5 годин.

Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії - фото 4
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні зросли ціни майже на всі види пального. Підвищилась вартість бензину та дизельного пального. Найбільше здорожчав бензин бренду А-95. Ціни на цей вид палива піднялись на 16 копійок. 

За даними моніторингового сайту, 3 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,51 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,69 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,09 грн/л;
  • скраплений газ — 27,47 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

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