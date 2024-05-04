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Затор на 12 километров – на международной трассе Одесса – Рени сильно усложнено движение

4 мая 2024 17:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Затор на 12 километров – на международной трассе Одесса – Рени сильно усложнено движение
Дорога к Паланке. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 4 мая. На отрезке от Маяка до КПП придется постоять в очереди до трех и более часов, это связано с двумя ДТП на трассе и проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает 12 километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и черным цветом.

Затор на 12 километров – на международной трассе Одесса – Рени сильно затруднено движение - фото 1
Затор перед КПП. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Затор на 12 километров – на международной трассе Одесса – Рени сильно затруднено движение - фото 2
КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в селе Холмске и Кирнички, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры этих пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Затор на 12 километров – на международной трассе Одесса – Рени сильно затруднено движение - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на АЗС Украины упали цены почти на все виды горючего. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего. Больше всего подешевел бензин бренда А-92. Цены на этот вид топлива упали на 82 копейки.

По данным мониторингового сайта, 4 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Одесса
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