Затор на 12 кілометрів — на міжнародній трасі Одеса — Рені сильно ускладнений рух
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 4 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох й більше годин, це пов'язано з двома ДТП на трасі та перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько 12 кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в селі Холмське та Кирнички, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.
Ціни на пальне
За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.
За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельне пальне — 53,80 грн/л;
- скраплений газ — 27,38 грн/л.
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
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