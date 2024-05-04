Затор на 12 кілометрів — на міжнародній трасі Одеса — Рені сильно ускладнений рух

Дорога да Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 4 травня. На відрізку від Маяк до КПП прийдеться постояти в черзі до трьох й більше годин, це пов'язано з двома ДТП на трасі та перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько 12 кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та чорним кольорами.

Затор перед КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в селі Холмське та Кирнички, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.

За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,03 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 51,87 грн/л;

дизельне пальне — 53,80 грн/л;

скраплений газ — 27,38 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.