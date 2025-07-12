Ситуация на трассе Одесса-Рени и КПП 12 июля вечером

Пробки до границ — на трассе Одесса-Рени затруднено движение
Сегодня вечером, 12 июля, ситуация на трассе Одесса-Рени сложная. Фиксируются локальные пробки в направлении Молдовы и очереди на нескольких КПП. Водителям стоит планировать маршрут с учетом задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки наблюдается скопление автотранспорта в селе Маяки и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже очередь, кроме этого произошла авария.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.
Напомним, мы писали, у кого могут забрать наличные при выезде за границу в июле 2025. Также сообщали, какие документы нужны, чтобы проехать в Молдову и Румынию.
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