Выезд за границу — очереди и пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 19 января наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

Заторы на Паланке. Фото: скриншот

Заторы на Орловку

В настоящее время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня 4 часа 22 минуты. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Заторы на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области группа мужчин незаконно добывала песок. Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину со взрывчаткой и гранатой.