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Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері

19 січня 2025 17:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Виїзд за кордон — черги та затори на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 19 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 22 хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області група чоловіків незаконно видобувала пісок. Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка з вибухівкою і гранатою

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон

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