Незаконний видобуток піску викрили на Одещині

Видобуток піску. Фото ілюстративне: freepik.

В Одеській області перед судом постануть члени організованої злочинної групи, які незаконно видобували пісок. Бізнес ділки організували в кар'єрі поблизу села Бессарабське. Своєю "діяльністю" чоловіки завдали державі збитків майже на 900 тисяч гривень.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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На Одещині видобували пісок

За інформацією прокурорів, організатором незаконного бізнесу виявився місцевий підприємець, який займався торгівлею будматеріалами. До злочинної діяльності він залучив знайомих, які працювали на спецтехніці, а також водія для транспортування піску. Видобуті копалини вони продавали через перевірених покупців і на будівельних ринках.

Внаслідок їхніх дій довкіллю завдано шкоди на майже 900 тисяч гривень. Ділків затримали у вересні 2024 року на гарячому.

Кар'єр в якому видобували пісок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання за видобуток піску

Зловмисникам висунули обвинувачення за статтями "незаконне видобування корисних копалин місцевого значення", "легалізація майна, одержаного злочинним шляхом". Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд розірвав договір на реконструкцію Іванівського шляхопроводу в Одесі. Також ми писали, що в Одеській області п'яний чоловік познущався з малолітньої.