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На Одещині чоловік познущався з дівчинки з інвалідністю

19 січня 2025 15:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині чоловік зґвалтував неповнолітню
Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області засудили чоловіка, який звинувачується у вчиненні злочину сексуального характеру щодо неповнолітньої сусідки. Підозрюваний був п'яним та заманив дівчину до себе додому і зґвалтував

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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З матеріалів слідства відомо, що подія сталася вночі 30 вересня, коли обвинувачений, перебуваючи в алкогольному спʼянінні, зустрів свою 15-річну сусідку, яка сиділа на лавці біля свого дому, та запросив її до себе додому. Він використав її інтелектуальні проблеми та скоїв насильство над нею. 

Як зʼясував суд, підозрюваний добре знав, що дівчина є неповнолітньою та має інвалідність, проте не зупинився на своїх злочинних намірах. Після інциденту дівчина через сильний психологічний тиск та страх не змогла відразу повідомити про це, але згодом розповіла своєму родичу. 

Яке покарання за насильство

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років ув’язнення за злочин проти статевої свободи малолітньої особи. До набрання вироком законної сили йому обрали запобіжний захід — домашній арешт у нічний час. Окрім ув’язнення, суд зобов’язав насильника відшкодувати витрати на проведення судово-психологічної експертизи, які становлять 9 559 грн, у дохід держави.

Нагадаємо, військовий з Одещини самовільно залишив частину та переховувався від служби понад рік. Також ми писали, що суд розірвав договір між підрядником і замовником реконструкції Іванівського шляхопроводу. 

Одеса Одеська область знущання Новини Одеси дитина насильство

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